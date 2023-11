Mondial U17 Sénégal-Japon: Amara Diouf et Serigne Diouf sortent sur blessure





L'équipe du Sénégal des moins de 17 ans affronte actuellement celle du Japon pour le compte de la 3e journée des phases de poules de la coupe du Monde U17.





Alors que le score est de 0-0 à la pause, les Lionceaux ont perdu sur blessure leur gardien de but Serigne Diouf remplacé à la 31e minute par Macoura Mboup et leur capitaine et attaquant vedette Amara Diouf suppléé à la 37e par Yaya Diémé.