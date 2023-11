Mort d’Alessandra Bianchi, ancienne chroniqueuse de « L’Équipe du dimanche » sur Canal +

L’ambassadrice du football italien en France, Alessandra Bianchi, est décédée à l’âge de 59 ans. Elle était notamment passée par Le Parisien, L’Équipe et Canal +, où elle était chroniqueuse dans l’émission phare L’Équipe du dimanche.

Elle était la voix emblématique du football italien en France. La journaliste italienne Alessandra Bianchi, ambassadrice du Calcio dans l’Hexagone, est décédée « prématurément » à l’âge de 59 ans, a annoncé le journal italien La Repubblica ce mardi soir.





La Lega Pro (anciennement série C, ou championnat italien de 3e division) a tenu à rendre hommage à une « journaliste de grande valeur » et « une personne extraordinaire ». « Il y a de nombreux souvenirs qui ne s’effaceront jamais : ceux liés au travail et ceux de vos nombreuses passions : le journalisme, Rome, les livres, Paris, Modigliani. (…) Les condoléances les plus sincères et les plus sincères du président Matteo Marani et de toute la Lega Pro s’adressent à la famille Bianchi en ce moment difficile », conclut l’instance.









Surtout connue pour être la consultante en charge du football italien dans l’ancienne émission phare de la chaîne cryptée consacrée aux quatre grands championnats européens « L’Équipe du dimanche » à partir de 2005, Alessandra Bianchi a commencé sa carrière dans le quotidien transalpin dédié au sport Corriere dello Sport avant de devenir correspondante en Italie pour le journal L’Équipe et Le Parisien.





Identifiable à sa voix cassée et enrouée, son bel accent italien et son amour assumé pour la Roma et Francesco Totti, elle quitte la télévision pour la radio en 2006 et publie en 2008 un livre inspiré de sa vie intitulé « Calcio, mon Amour », où elle raconte la passion pour le football d’Andrea, une Romaine de 7 ans. Un ouvrage dans lequel elle décrit son parcours semé d’embûches pour devenir journaliste sportive dans le monde majoritairement masculin du football.





De nombreux hommages sur les réseaux sociaux

Plus récemment, elle était retournée en Italie pour travailler pendant quatre ans au service communication de la Lega Pro, organisatrice des trois championnats de Serie C, la troisième division italienne de football.





Depuis l’annonce de son décès, plusieurs de ses anciens collègues tels que Darren Tulett, Didier Roustan ou Vincent Duluc lui ont tendu hommage sur X.