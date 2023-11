Mort d'un footballeur ghanéen sur le terrain en Albanie

Raphael Dwamena, un international ghanéen, est décédé d'une crise cardiaque en plein match, samedi lors de la rencontre du Championnat d'Albanie entre son club Egnatia Rrogozhine et le Partizani, selon un communiqué de la Fédération albanaise de football.



"Les secours présents aux abords de la pelouse l'ont emmené d'urgence à l'hôpital où l'attaquant s'est éteint à l'âge de 28 ans", selon la même source.



Raphael Dwanema, meilleur buteur avec neuf buts de la compétition dont son club est leader, avait joué au Red Bull Salzbourg. Considéré comme un grand talent du football ghanéen au début de sa carrière, il avait déjà eu de nombreux problèmes cardiaques.



Il n'avait pas pu signer pour le club de Brighton en Angleterre en 2017 après la détection de problèmes cardiaques lors de la visite médicale.



Le joueur avait été opéré du cœur en 2020 et s'était fait implanter un défibrillateur qui devait lui permettre de poursuivre sa carrière.



Après cette intervention, Dwanema avait pu évoluer au Danemark, en Autriche et en Suisse avant de venir jouer en Albanie en 2023.



Pour lui rendre hommage, son ancien club le FC Zurich a publié une photo du joueur en noir en blanc en première page de son site Internet. "Le FC Zurich pleure Raphael Dwamena", est-il écrit. "Repose en paix, tu seras toujours l'un des nôtres".



La Fédération a décidé d'arrêter samedi tous les match du championnat en mémoire de Raphael Dwanema qui "plus que sa vie a aimé le football", note Endi Tufa, un analyste albanais de football.