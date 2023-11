Mory Diaw, gardien des Lions : ‘’Je dois être performant et attendre mon tour’’

Après la titularisation de Mory Diaw lors de la victoire du Sénégal contre Brésil (4-2) en amical, certains attendaient que le sélectionneur bouleverse la hiérarchie des gardiens de but des Lions. Mais Aliou Cissé a préféré confirmer Edouard Mendy comme n°1.









Cela ne décourage pas le portier de Clermont Foot. Mory compte rester performant pour saisir sa chance le jour où elle se présentera. ‘’Il faut que je continue à être performant dans un des cinq grands championnats. Après, je vais attendre mon tour. Quand il arrivera, je dois saisir ma chance et montrer à tout le monde que je peux aussi aider l’équipe nationale’’, a fait savoir Mory Diaw en conférence de presse ce jeudi.









‘’Je gère très bien la concurrence, poursuit-il. Le poste de gardien de but est différent des autres. Il y a une hiérarchie qu’il faut respecter. Si le numéro un est performant, il continue de jouer. Moi, je dois travailler pour que le jour où j’aurai la chance, j'apporte du bien à la nation’’.