Mory Diaw sur Instagram : "Je vais continuer à travailler dur"

C'est un joueur tout heureux qui remercie Dieu pour les privilèges qu'il lui accorde.





Mory Diaw, le footballeur sénégalais qui évolue au poste de gardien de but écrit : "Al hamdoulilah un re?ve devenu re?alite.

Apre?s toutes les anne?es de gale?re a? aller faire des essais dans les quatre coins du monde, a? m’entrai?ner seul ou encore à aller jouer dans les ligues amateurs pour continuer de faire ce que j’aime le plus tout simplement jouer au football", a-t-il écrit sur sa page Instagram.





Apres la victoire du Sénégal sur le Brésil, le portier assure que c'e?tait un jour spe?cial pour lui surtout d'avoir le privile?ge de porter le maillot de l’e?quipe nationale du Se?ne?gal.