MOURINHO RACONTE LE CALVAIRE QUE LUI FAISAIENT VIVRE LASSANA DIARRA ET SON AGENT À CHELSEA ET AU REAL

D'humeur badine pour le podcast de son ancien joueur John Obi Mikel, José Mourinho est revenu sur les (nombreux) accrochages qui l'ont opposé au Français Lassana Diarra. Rire garanti.





Lassana Diarra a déjà eu l’occasion de relater les joutes verbales qui l’ont opposé à José Mourinho au cours de sa carrière. Le technicien portugais fut son entraîneur à deux reprises, d’abord à Chelsea (2005-2007) puis au Real Madrid (2010-2012). Et leur relation fut… tempétueuse.





"Moi et Mourinho, on s’est dit des choses... On s’est insultés. Parfois, on ne se disait pas bonjour pendant un mois. C’est un orgueilleux, je suis un orgueilleux", souriait le joueur en 2015, à l’évocation de ces souvenirs pour le magazine L’Equipe. Huit années se sont encore écoulées depuis ces confessions de Lassana Diarra, et José Mourinho préfère aujourd’hui en rire.





Ce qu’il a fait de bon cœur lors d’un épisode du podcast de John Obi Mikel. L’ex-international nigérian s’apprêtait à entreprendre la narration d’un fait marquant concernant son ancien coéquipier, un accrochage mémorable, lorsque José Mourinho a soudainement repris la main pour expliquer cette relation passionnelle.





"Je suis désolé de t’interrompre. Lassana, je l’ai eu à Chelsea puis au Real Madrid. Tu vois tous ces cheveux blancs que j’ai sur le côté droit, je les dois à Lassana Diarra et à son agent", a expliqué José Mourinho tout en présentant sa chevelure grisonnante à la caméra, sous le regard amusé d’un John Obi Mikel complètement hilare.





"Un joueur fantastique"





"L’agent de Lassana était comme ça, a poursuivi Mourinho. Si Lassana débutait le match et jouait 90 bonnes minutes, le jour suivant, il réclamait un nouveau contrat et plus d’argent. Quand Lassana ne jouait pas et devait s’asseoir sur le banc, il demandait un rendez-vous le lundi suivant pour faire savoir que Lassana avait l’intention de partir."





"C’était un joueur fantastique, un joueur fantastique", retient en priorité José Mourinho, même si le joueur lui en aura fait voir de toutes les couleurs. A la fin de son contrat avec le Real Madrid, Lassana Diarra a tenté une expérience en Russie, privilégiant d’abord le très lucratif avec l’Anzhi Makhachkala, avant de rejoindre le Lokomotiv Moscou.