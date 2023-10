Nampalys Mendy : « La concurrence à tous les postes est une bénédiction pour l’équipe nationale »

L’international sénégalais, Nampalys Mendy ne cache pas son enthousiasme de retrouver l’équipe nationale de football du Sénégal qui affronte celle du Cameroun, le 16 octobre 2023, à Lens en France. « Je suis très heureux de rejoindre de nouveau la tanière. L’ambiance est toujours la même. Il y a toujours des personnes aussi simples, de bons gars. C'est un plaisir pour moi de retrouver l’équipe nationale », s’est exprimé Nampalys Mendy au micro de la Fédération sénégalaise de football.





Il avance que le match contre le Cameroun ne sera pas une promenade de santé. Son avis est fondé sur le fait que ce sont deux grandes équipes qui se rencontrent. « Ce sera un match très difficile, un match de haut niveau. Deux grandes nations se croisent. Les deux équipes ont de bons joueurs », analyse le joueur.





Concurrence dans la tanière







Le milieu de terrain de Lens n’est pas du tout ébranlé par l’arrivée de jeunes joueurs dans la tanière. Bien au contraire. Ses arrivées créent une émulation au service de la performance de l’équipe nationale. "Avec l’arrivée des jeunes, il y a de la concurrence et c'est ce qu’il faut, ce qui fait de bons résultats. C’est une bénédiction d’avoir des joueurs très bons à tous les postes", glisse-t-il.