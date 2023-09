Naples : Osimhen a arrêté de suivre le club sur les réseaux sociaux

Remonté contre le club, qu’il menace de poursuivre en justice après la publication d’une vidéo moqueuse sur Tik Tok, Victor Osimhen (24 ans) a retiré quasiment toutes les photos de Naples et arrêté de suivre le club sur les réseaux sociaux.





La relation entre Victor Osimhen (24 ans) et Naples vire à l’orage. Déjà furieux d’avoir été remplacé dimanche à Bologne (0-0), l’attaquant nigérian part au clash avec son club pour une autre raison: la publication d’une vidéo sur le compte Tik Tok officiel du Napoli lundi, moquant le penalty manqué par l’ancien Lillois lors de cette même rencontre.





Son agent menace de porter plainte





Après les menaces de poursuites judiciaire formulées par son agent, le joueur est passé à une phase plus concrète de la guerre des images en retirant quasiment toutes ses photos avec un maillot du Napoli et en arrêtant de suivre le champion d’Italie en titre sur les réseaux sociaux. "Ce qui en 2023 pèse plus que des mots", fait remarquer la Gazzetta dello Sport.





La vidéo publiée sur le compte Tik Tok du club moque Osimhen avec une voix de cartoon avant de rigoler de sa frappe hors du cadre. Et cela ne l’a pas du tout fait rire au point que son agent a brandi la possibilité de porter plainte pour avoir nui à l'image du joueur. "Ce qui s'est passé aujourd'hui (...) n'est pas acceptable, a confié Roberto Calenda. Une vidéo se moquant de Victor a d'abord été rendue publique puis, tardivement, supprimée. Un fait grave qui cause de très sérieux dommages au joueur et qui s'ajoute au traitement que le garçon subit dernièrement entre les procès médiatiques et les fake news. Nous nous réservons le droit d'intenter une action en justice et de prendre toute initiative utile pour protéger Victor."