Natation : La première traversée Joal - Fadiouth réunit 250 nageurs

La première édition de la traversée Joal- Fadiouth a réuni 250 nageurs. Les 150 proviennent de Dakar, les autres viennent de Joal-Fadiouth, Mbour, Kaolack et Fatick.

La compétition s’est déroulée dans un excellent état d’esprit. Ainsi, quatre catégories ont nagé sur un circuit de 1500 m.





"Cette compétition est pour faire la promotion de la natation, surtout son développement au niveau des régions parce que tout est concentré à Dakar. On est vraiment dans un dynamique de vulgarisation de ce sport. On a constaté qu'à Joal-Fadiouth, il y a pas mal de nageurs. Il est grand temps qu'on puisse créer un, voire deux clubs ici pour qu'ils puissent participer aux compétitions nationales et internationales", explique Maguette Dieye, président de la Fédération de natation et de sauvetage.





L’objectif est de mettre en place un club de maîtres-nageurs à Joal-Fadiouth. Cette compétition trouve surtout son sens dans un contexte où les jeunes bravent l'océan pour l'Espagne. C'est ainsi que des comités de veille et de surveillance au niveau des plages ont été mis en place à Joal-Fadiouth.