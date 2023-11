National - France : Début de saison canon pour Habib Bèye avec le Red Star

De la parole aux actes. Le Red Star, sous la direction de l'entraîneur sénégalais Habib Bèye, connaît un excellent début de saison, s'emparant de la première place au classement du championnat National. L’ancien international sénégalais, arrivé à la tête de l'équipe parisienne à la fin de 2021, a insufflé une nouvelle énergie à son groupe, les propulsant en tête du classement.







Avec 9 victoires, 2 matchs nuls et seulement une défaite en 12 matchs joués, le Red Star a accumulé un total impressionnant de 29 pts, créant une avance confortable de 8 points sur ses rivaux les plus proches, Rouen et Niort, qui comptent tous deux 21 pts.





L’apogée de cette performance est la série de 10 matchs consécutifs sans défaite et ses 22 buts marqués, qui fait du Red Star un sérieux prétendant à la promotion en Ligue 2 la saison prochaine.





Bien que la saison ne soit pas encore à mi-chemin, la dynamique actuelle de l'équipe de Habib Bèye ouvre des perspectives prometteuses.





Finalement, le célèbre consultant a réussi le pari de traduire en acte ses pertinentes analyses qui égaient les soirées football sur une célèbre chaîne de télévision française.