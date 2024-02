NBA : GIANNIS ANTETOKOUNMPO ADOUBE VICTOR WEMBANYAMA

Le double MVP Giannis Antetokounmpo n'a pas manqué de faire des éloges à Victor Wembanyama, le futur de la ligue selon lui.







Victor Wembanyama est l’attraction de la NBA cette année. Drafté en première position par les San Antonio Spurs, toute la ligue a glissé son petit mot sur le français. Le champion 2021 avec les Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo ne fait pas exception, et il a été complètement subjugué par le pivot, lors de leur rencontre en janvier. Un match perdu par la bande à Gregg Popovich, mais où « Wemby » s’est illustré en compilant 27 points, 9 rebonds et 5 contres.





« Il n'y aura jamais personne d'autre comme lui »