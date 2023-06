NBA : La star Zion Williamson embourbée dans une affaire d’infidélité avec une actrice X

Il est dans de sales draps. Alors qu’il est annoncé sur le départ des New Orleans Pelicans, Zion Williamson est aussi mêlé à une affaire d’infidélité avec Moriah Mills, actrice X, qui compte faire des révélations prochainement.





L’histoire est sortie depuis quelques jours et fait fureur sur les réseaux sociaux. Le joueur des Pelicans, drafté en première position en 2019, aurait trompé sa femme avec cette célébrité du porno. Seulement, cette dernière n’aurait pas aimé apprendre sur les réseaux sociaux qu’il attendait un enfant avec sa femme. Dernièrement, elle avait révélé leur relation qui semblait tarifée. Et dans la nuit de ce lundi à mardi, Moriah Mills a promis de se venger en révélant des sextapes.





APRÈS JA MORANT, ZION WIILLIAMSON

«Tu ne peux pas gagner une seule affaire contre moi j’ai des preuves physiques tu as envoyé des gens me menacer et tu le sais Zion Williamson. Je vais t’emmener au tribunal pour tous les dommages que tu as causés à ma vie», a-t-elle d’abord lancé avant de le menacer sur sa carrière en général.