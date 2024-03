NBA : LeBron James un peu plus dans l'histoire en devenant le premier joueur à inscrire 40 000 points en carrière

La star des Los Angeles Lakers a dépassé cette marque jusqu'alors jamais atteinte samedi contre les Denver Nuggets.







Un tour sur lui-même, une accélération vers le panier, et une finition main gauche, comme si le basket était facile. Samedi 2 mars, LeBron James a inscrit un nouveau panier pour les annales de la balle orange et de la NBA, la ligue nord-américaine référence. Le joueur des Los Angeles Lakers est devenu le premier de toute l'histoire à atteindre la barre des 40 000 points inscrits dans sa carrière en saison régulière. Devenu meilleur marqueur de l'histoire un an plus tôt, le 8 février 2023, en dépassant la légende Kareem Abdul-Jabbar, James s'est cette fois installé seul un peu plus haut dans les cimes de son sport.









Le joueur de 39 ans n'avait plus besoin que de neuf points, une formalité pour lui, atteinte dès le début du deuxième quart-temps samedi contre les Denver Nuggets. James s'est "arrêté" à 26 unités, assorties de neuf passes décisives dans cette rencontre face au champion NBA en titre. Mais ses Lakers ont été battus (114-124).





"Etre le premier joueur à réussir quelque chose est toujours assez génial dans cette ligue qui a une grande histoire, et qui a eu de grandes époques, s'est félicité James. Le plus important pour moi, c’est toujours la victoire. Je déteste que ce soit arrivé pendant une défaite On a bien joué au basket mais nous n'avons pas réussi à conclure, donc j’ai un sentiment mitigé même si j’ai apprécié chaque moment sur le parquet."





Encore en activité pour combien de temps ?





Modèle de longévité, LeBron James dispute sa 21e saison. Le quadruple champion NBA et meilleur joueur de la saison (MVP) reste encore aujourd'hui un des meilleurs basketteurs de la planète, figurant parmi les vingt meilleurs marqueurs (25,3 points par match) et les dix meilleurs passeurs du championnat (7,9 passes décisives par rencontre). Des statistiques non loin de ses moyennes en carrière, ce alors qu'il fêtera 40 ans le 30 décembre prochain.