NBA: Lillard rejoint Antetokounmpo aux Milwaukee Bucks

Le joueur vedette des Portland Trail Blazers Damian Lillard quitte sa franchise de toujours pour rejoindre les Milwaukee Bucks du Grec Giannis Antetokounmpo, annoncent mercredi plusieurs médias.





Lillard avait indiqué en juillet sa volonté de quitter Portland, affichant une préférence pour le Miami Heat. Mais ESPN ou encore The Athletic annoncent le meneur américain de 33 ans aux Bucks.





Il devrait y former un duo d'étoiles avec Giannis Antetokounmpo, deux fois élu meilleur joueur (MVP) de la saison régulière (2019 et 2020) et sacré champion en 2021.





Dans un coup de billard à trois bandes habituel en NBA, le départ de Lillard implique des échanges de joueurs entre Portland, Milwaukee mais aussi les Phoenix Suns. Les Trail Blazers accueillent notamment Jrue Holiday et Deandre Ayton.