NBA : Tacko Fall ne baisse pas les bras

Vendredi dernier, Milwaukee a battu (92-85) Denver en Summer League. Et le Sénégalais Tacko Fall a contribué à la victoire des Bucks en signant 4 points, 6 rebonds et 1 passe en 16 minutes.



Maigre, pour un joueur qui espère convaincre une franchise NBA de lui proposer un contrat. Mais pour le pivot de 2m26, qui revient de loin, il s’agit de chiffres prometteurs.



Tacko Fall dispute la Summer League avec l’espoir d’intégrer une franchise de la prestigieuse ligue nord-américaine. Ses tentatives à Boston puis à Cleveland n’ont pas été gagnantes. Chez les Celtics, il n’a disputé que 26 matchs en deux saisons avant d’être remercié. Avec le maillot des Cavs, il n’a pas fait mieux. C’était 11 rencontres (sur 83), point.



Le basketteur de 27 ans dut s’exiler en Chine pour avoir du temps de jeu et gagner en épaisseur. Chez les Flying Tigers, il a pu gagner son pari. Au terme de la saison dernière, il affichait 13,8 points, 10,1 rebonds et 3,3 contres par match en moyenne.



Fort de ces statistiques, Tacko Fall a chaussé ses pumps et enfilé le maillot de Milwaukee pour disputer la Summer League (7 au 17juillet à Las Vegas) avec l’objectif de décrocher un contrat et s’imposer, enfin, en NBA. «J’ai beaucoup grandi (en Chine). C’est pourquoi je suis revenu pour essayer de montrer ma progression cette année», a lancé le pivot sénégalais dans des propos relayés par Wal fadjri dans un article qu’il lui a consacré ce jeudi.



Fall a ajouté : «Je suis concentré sur mon basket. Je compte tout faire pour réussir. Quand tu sais de quoi tu es capable, tu dois juste continuer jusqu’à ce que tu atteignes (les objectifs). C’est ce que je fais en ce moment.»