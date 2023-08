NBA: UN ANCIEN COMMUNITY MANAGER DÉNONCE LES CONDITIONS DE TRAVAIL INDIGNES AVEC LE COMPTE OFFICIEL DE LA LIGUE

Un ancien community manager de la NBA a dénoncé les conditions de travail au sein de la Ligue de basket américaine en utilisant ses comptes officiels. Il en a profité pour glisser un énorme tacle à Adam Silver, son ancien patron.







La NBA a beau être l'une des Ligues sportives les plus puissantes et reconnues dans le monde, elle n'échappe pas aux critiques et aux affaires. La Ligue de basket américaine en a fait l'amère expérience dernièrement, en étant visé par un ancien community manager. Ce dernier a utilisé le compte officiel de la NBA pour dénoncer les conditions de travail indignes dont il a dû faire face.









"Je suis content d'avoir démissionné"