NBA: UN TIR RÉUSSI EN TROIS QUART-TEMPS... LA SOIRÉE GALÈRE DE WEMBANYAMA FACE AUX KNICKS

San Antonio a concédé une troisième défaite de rang face aux New York Knicks dans le mythique Madison Square Garden (126-105), mercredi. Victor Wembanyama a vécu trois premiers quart-temps cauchemardesques.





San Antonio et Victor Wembanyama dans le dur. La franchise texane s'est inclinée sur le terrain des New York Knicks (126-105), mercredi, deux jours après leur lourde défaite à Indiana (152-111). Celle-ci était intervenue au lendemain d'un autre revers en prolongation face contre Toronto (123-116). Les Spurs présentent désormais un bilan de 3 victoires et 5 défaites.





Un seul panier réussi (hors lancers francs) lors des trois premiers quart-temps

Wembanyama conservera un souvenir à part de sa première visite au Madison Square Garden. "Je pense que peu importe le nombre de fois que je jouerai ici, ce sera toujours spécial", a-t-il confié à l'issue du match.





Celui-ci s'est pourtant très mal passé pour lui. "Wemby" a réussi un seul panier au cours des trois premiers quart-temps (6 points à 1 sur 9 à la fin du 3e quart-temps). Il a même manqué ses sept premiers tirs, au point de compter plus de airballs (ces tirs qui ne touchent aucune partie du panier, 2) que de shoots réussis lors de cette très mongue période où les Knicks ont compté jusqu'à 30 points d'avance.

Le Français a toutefois réussi une fin de match plus réussi pour terminer à 14 points (9 rebonds, 2 passes, 1 contre). Applaudi mais aussi raillé par le public new-yorkais, l'ancien joueur des Mets a manqué toutes ses tentatives à 3 points (0/4). "Vous avez une recrue de 19 ans qui est juste en train d’apprendre la NBA. Bien sûr, c’est une expérience d’apprentissage", l'a défendu l’entraîneur de San Antonio, Gregg Popovich.