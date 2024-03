Ndiaga Lo, nouvel entraîneur de SLBC : « On va se mettre au travail pour mériter les espoirs placés en nous »

Quelques jours après le limogeage de Makhtar Fall, l'équipe féminine du SLBC accueille un nouvel entraîneur en la personne de Ndiaga Lo. Celui-ci cumulera les fonctions de directeur technique et d'entraîneur titulaire.











Le Saint-Louis Basket Club (SLBC), ayant enchaîné deux défaites en championnat, a pris la décision de se séparer de son entraîneur, Makhtar Fall. Pour le remplacer, le club n'a pas eu besoin de chercher bien loin, optant pour le directeur technique en place, Ndiaga Lo, pour occuper le poste d'entraîneur.





Pour sa première sortie dans les médias, Ndiaga Lo a tenu à remercier son prédécesseur, soulignant les deux années de travail acharné qu'il a consacrées au club.





« Je tiens à remercier les dirigeants du SLBC pour la confiance renouvelée. Je rends également hommage à mon prédécesseur qui a réalisé un travail remarquable au sein du SLBC pendant deux ans. Le métier d'entraîneur étant ce qu'il est, j'ai moi-même vécu cela au SLBC. C'est notre réalité en tant qu'entraîneurs », a déclaré Ndiaga Lo.





En ce qui concerne la suite de la saison et la tâche ardue qui l'attend, le technicien saint-louisien est convaincu que le SLBC peut atteindre ses objectifs grâce au travail acharné.





« Il n'est pas facile d'être à la tête du SLBC, car c'est un club qui a tout remporté au Sénégal. Certes, nous avons un effectif jeune et inexpérimenté, mais nous redoublerons d'efforts pour atteindre les Play-offs. Cet objectif ne pourra être atteint qu'en travaillant très dur. Nous ferons tout notre possible pour remporter les matchs nécessaires à l'accomplissement de nos objectifs. Nous intensifierons le travail sur le plan défensif et offensif, tout en corrigeant certaines lacunes pour progresser. Ce ne sera pas facile, c'est pourquoi nous appelons tous les Saint-Louisiens à venir soutenir l'équipe. Aux joueuses, nous leur demandons également de redoubler d'efforts pour permettre au SLBC de retrouver son lustre d'antan. Avec les joueuses et le staff technique, nous ferons tout notre possible pour mériter les espoirs placés en nous », a ajouté Ndiaga Lo.