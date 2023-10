Newcastle-PSG : la plus large défaite parisienne depuis la remontada

En raison de son ampleur, la défaite à Newcastle représente un record à plusieurs égards pour le PSG en Ligue des champions.





Le score final reflétait-il l'écart entre Newcastle et le PSG (4-1) mercredi ? Pas selon Luis Enrique, qui trouve le résultat «exagéré» ou «pas très juste», même s'il ne conteste pas le fait que les Magpies ont «mérité leur victoire». Une chose est sûre : le club de la capitale n'avait jamais subi une aussi lourde défaite en phase de poules de Ligue des champions sous QSI. En fait, les Rouge et Bleu n'avaient plus encaissé quatre buts en phase de groupes de C1 depuis La Corogne en… 2000-01 (défaite 4-3), sous Luis Fernandez à l’époque, et bien avant l'arrivée des Qatariens à la tête du club, en 2011.