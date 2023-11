Newcastle : un craquage à 80 millions pour un phénomène ivoirien

Newcastle pourrait frapper un énorme coup sur le prochain marché des transferts en claquant 80 millions sur un grand espoir ivoirien.





Son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, et pourtant. À seulement 19 ans, le jeune Ousmane Diomande fait tourner les têtes des plus grandes écuries du vieux continent. Formé du côté de l'OS Abobo en Côte d'Ivoire, il a rapidement quitté son pays natal pour rejoindre en 2022 la Norvège et le FC Midtjylland. Tout s'est ensuite rapidement accéléré avec un prêt du côté de Mafra au Portugal, puis un transfert en janvier 2023 pour 7,5 millions d'euros au Sporting Portugal, pour s'imposer depuis comme le patron de la défense lisboète à seulement 19 ans.