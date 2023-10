NEYMAR : LA LONGUE LISTE DES BLESSURES DU BRÉSILIEN DEPUIS LE DÉBUT DE SA CARRIÈRE

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche, Neymar a accumulé plus d’une trentaine de blessures depuis le début de sa carrière il y a presque 15 ans à Santos.







Un nouveau coup dur pour Neymar. Un de plus dans une carrière entachée par de très nombreuses blessures, près d'une trentaine plus ou moins importantes, depuis ses débuts il y a une quinzaine d’années à Santos (Brésil).





Alors qu’il se remettait à peine d’une opération de la cheville gauche, le Brésilien a été victime, mardi soir, d’une rupture des ligaments croisés du genou gauche avec la Seleçao lors de la défaite face à l’Uruguay (2-0). Arrivé il y a à peine deux mois à Al-Hilal (Arabie saoudite), il va devoir subir une intervention chirurgicale et sera éloigné des terrains, une nouvelles fois, pendant de longs mois.





SES PLUS GROSSES BLESSURES AVEC LE PSG





Ses déboires ont surtout commencé à son arrivée en Europe et à Barcelone en 2013 avec une première blessure à la malléole quelques mois plus tard, qui lui a fait manquer une dizaine de matchs. Peu après, il a été touché au pied et a manqué sept rencontre avec le Brésil et le Barça. Il a ensuite connu divers pépins physiques comme une blessure aux vertèbres lors de la Coupe du monde 2014, une entorse de la cheville, des douleurs aux adducteurs, ou encore des problèmes à une cuisse.





Mais ses plus grosses blessures ont été contractées au PSG avec une première fracture du métatarse en février 2018 (18 matchs manqués), puis une deuxième moins d’un an plus tard (janvier 2019, 20 matchs manqués) avant une déchirure des ligaments de la cheville en juin 2019 (8 matchs manqués). Ses malheurs se sont poursuivis avec une blessure aux ischio-jambiers (8 matchs manqués) et diverses blessures avec notamment une douleur aux adducteurs début 2021 (9 matchs manqués).









Puis il a été à nouveau touché à la malléole en novembre 2021 (14 matchs manqués) avant d’être victime d’une entorse de la cheville gauche en février dernier et d’être opéré. Et alors qu’il venait tout juste reprendre la compétition avec son nouveau club d’Al-Hilal (5 matchs joués), sa saison est d’ores et déjà terminée.





LISTE DE SES PLUS GROSSES BLESSURES





- Blessure à la malléole (janvier 2014 - 10 matchs manqués)





- Blessure au pied (avril 2014 - 7 matchs manqués)





- Blessures aux vertèbres (juillet 2014 - 2 matchs manqués)





- Fracture du métatarse (février 2018 - 18 matchs manqués)





- Fracture du métatarse (janvier 2019 - 20 matchs manqués)





- Déchirure des ligaments de la cheville (juin 2019 - 8 matchs manqués)





- Blessures aux ischios-jambiers (octobre 2019 - 8 matchs manqués)





- Douleur aux adducteurs (octobre 2020 - 6 matchs manqués)





- Problème à la cheville (décembre 2020 - 5 matchs manqués)





- Douleur aux adducteurs (février 2021 - 9 matchs manqués)





- Blessure à la malléole (novembre 2021 - 14 matchs manqués)





- Entorse de la cheville (février 2023 - 15 matchs manqués)