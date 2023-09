Neymar règle ses comptes avec le PSG : “Messi et moi avons vécu l’enfer”

Dans un entretien accordé à O Globo au Brésil, Neymar y va fort concernant le PSG, en rebondissant sur le cas Lionel Messi, parti en MLS: "J'étais très heureux pour lui, pour sa saison, même s'il a tout connu. Il est allé au paradis avec l'Argentine, il a vécu l'enfer à Paris, nous avons vécu l'enfer lui et moi. On fait de notre mieux, on est champions, on essaie d'écrire l'histoire... c'est pour ça qu'on jouait de nouveau ensemble lui et moi, pour écrire l'histoire. Mais nous n'y sommes malheureusement pas parvenus."