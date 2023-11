Nicolas Dupuis, coach du Soudan du Sud : ´’On n’aura pas un plan anti-Mané’’

Sadio Mané est souvent le joueur sénégalais le plus surveillé par les adversaires des Lions qui, pour la plupart, peaufinent des stratégies pour le contrer. Mais cela n’est pas l’option du coach du Soudan du Sud.





Selon Nicolas Dupuis, il n’y aura pas de plan anti-Mané. ‘’Nous n’avons pas de plan anti-Sadio Mané. Si on le fait, il faudra le faire avec Boulaye Dia, Nicolas Jackson, entre autres’’, soutient-il.





Le coach du Soudan du Sud compte jouer pleinement sa chance, malgré l’adversité. ‘’Nous jouons avec une équipe de grande qualité. Mais j’ai de bons joueurs que je viens de découvrir pour certains, pour dire vrai. Nous apprenons à notre connaître. Mais nous allons nous battre ensemble avec toutes nos armes et ce sera 11 contre 11’’, promet-il.