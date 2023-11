Nicolas Dupuis, coach du Soudan du Sud : ‘’La différence entre les deux équipes était réelle’’

Le sélectionneur de l’équipe nationale du Soudan du sud, Nicolas Dupuis a reconnu la force du Sénégal devant sa formation. Ses protégés ont été battus ce samedi sur la marque de 4-0 lors de la première journée de la poule B des éliminatoires du mondial 2026.



‘’La différence entre les deux équipes était réelle. On le savait au début et on l’a plus compris à la fin du match. On jouait avec la meilleure équipe d’Afrique. Mais mes joueurs ont montré un bon état d’esprit. Ils ont été solidaires’’, a fait savoir Nicolas Dupuis.



‘’Les deux buts pris au début de la rencontre nous ont secoués. On a rectifié en changeant de stratégie en deuxième période. On a perdu beaucoup de duels face aux Sénégalais. Ce match me permet de prendre des repères et de mieux connaître mes joueurs’’, explique le technicien français.