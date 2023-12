Nicolas Jackson (Chelsea) : «Je me fiche de ce que…»

Nicolas Jackson est le meilleur buteur de Chelsea en Premier League. L’attaquant sénégalais est l’auteur de sept buts en seize matchs de championnat. Malgré tout, il est la cible de critiques de fans des Blues et de consultants anglais, qui pointent son manque d’efficacité.



L’ancien joueur de Villarreal assure qu’il ne s’en émeut pas. «Même si tout le monde raconte de la merde, je suis heureux. Je me fiche de ce que disent les gens, peste le Lion dans les colonnes de The Standard, repris par Bés Bi. Ce sont juste des personnes qui ne connaissent pas le football. Je vais simplement continuer à jouer plus de matchs et à marquer plus de buts pour l’équipe.»



Nicolas Jackson s’offre cependant des circonstances atténuantes : «J’aurais dû marquer plus parce que j’ai raté quelques occasions. La Premier League est différente de la Liga, d’où je viens. J’essaie de m’adapter. Ce n’est pas une excuse. J’essaie de continuer à travailler plus dur et être à l’écoute. Pas de ceux qui ne connaissent pas le football. J’écoute l’entraîneur, qui connaît mieux le football, et j’essaie de m’améliorer.»