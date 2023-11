Nicolas Jackson signe un triplé et fait tomber Tottenham

Tottenham, réduit à neuf, a perdu lundi contre Chelsea (4-1) son invincibilité en championnat en même temps que la première place, abandonnée à Manchester City qui compte désormais un point de plus après onze journées.





Les Spurs concèdent leur première défaite de la saison en Premier League et comptent désormais 26 points, un de moins que le nouveau leader Manchester City, et deux de plus que Liverpool (3e) et Arsenal (4e).





Dans son stade, Tottenham a rapidement ouvert le score par Dejan Kulusevski (6e, 1-0), avant que le vent ne tourne en sa défaveur.





L'arrière central Cristian Romero a été exclu et a offert un pénalty à Chelsea, que Cole Palmer a transformé (35e, 1-1). L'autre défenseur axial, Micky van de Ven, est sorti sur blessure, comme le meneur de jeu James Maddison, également en première période.