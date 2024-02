[Finale CAN] Nigéria-Côte d’Ivoire : Comme on se retrouve !

Ils s’étaient croisés en phase de poule et la rencontre s’était soldée par une victoire du Nigéria sur la Côte d’Ivoire. Les deux équipes se retrouvent ce dimanche, à 20 heures, au stade d’Alassane Ouattara d’Ebimpé pour le dernier acte de la Can 2023. Une rencontre qui s’annonce rude entre deux formations au parcours différent, mais qui ont l’ambition de décrocher une nouvelle étoile.















Depuis son dernier sacre en 2013, le Nigéria court derrière le titre continental. Considérés lors de chaque édition comme des favoris, les Supers Eagles trébuchent souvent prématurément dans ces joutes continentales. Lors de cette édition les partenaires d’Osimhen ont corrigé leur manquement pour parvenir au dernier acte de la Can 2023.













Tenu en échec (1-1) lors de sa première sortie dans cette compétition par la Guinée Équatoriale, le Nigéria a revu sa copie par la suite en dominant le pays hôte et la Guinée Bissau sur la même marque de 1-0. Les Super Eagles terminent leader de la poule A. Il croise le Cameroun en huitième de finale. Une rencontre qu’ils remportent sur la marque de 2-0. L’Angola et l’Afrique du Sud tomberont respectivement en quart de finale et en demi-finale. Face à la Côte d’Ivoire ce dimanche, le Nigéria tentera de refaire le coup de la deuxième journée de la poule A pour décrocher sa quatrième étoile de l’histoire.













Mais les Ivoiriens ne comptent pas laisser s'échapper ‘’leur’’ Can. Qualifiés miraculeusement en huitième de finale grâce à une place de meilleure troisième, les Eléphants ont montré un autre visage lors de la deuxième phase de la compétition. Après leur succès sur le Sénégal, les hommes de Emerse Faé sont devenus intenables. Ils ont surmonté toutes les épreuves pour se qualifier en finale.













Les Eléphants sont à la recherche d’un troisième sacre de leur histoire. Ils tenteront aussi de prendre leur revanche face aux Super Eagles.