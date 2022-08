Noah, Fadiga… : le fils de «Khali» connaît déjà le flocage de son maillot du Sénégal

Noah Fadiga est le fils de Khalilou. Son papa est gaucher, il est droitier. Son papa était attaquant, il est défenseur. Mais comme son père, il espère porter le maillot des Lions.



Et si son «rêve» se réalise, quel nom sera floqué sur son maillot ? Bés Bi-Le Jour lui a posé la question dans un entretien paru ce vendredi dans ses colonnes. Sa réponse (en se marrant) : «Ah, je vais sûrement mettre ‘N. Fadiga’ puisque je suis Noah, pas Khalilou.»



D'autant plus que la nouvelle recrue de Brest (L1 française) considère qu'en dehors de sa «technique de jeu», il n'a rien pris de son père en tant que footballeur. «On n'a pas les mêmes pieds, on n'a pas le même poste, pas du tout la même morphologie. Tout est différent», a-t-il tenu à préciser.