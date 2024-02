Nouveau classement FIFA : Plusieurs changements en Afrique, le Sénégal gagne 3 places dans le monde

Ce jeudi 15 février, la FIFA a publié son nouveau classement des meilleures sélections mondiales. En Afrique, le podium a changé avec l'arrivée du Nigeria. Le Maroc et le Sénégal, qui pouvaient craindre une baisse sur le continent après leur élimination en huitièmes, restent en tête. Mais au classement mondial, les Lions de la Téranga ont gagné 3 places.







Le Sénégal est désormais la 17e sélection mondiale. Malgré l'élimination prématurée des joueurs d'Aliou Cissé en Côte d'Ivoire, le Sénégal a gagné 3 places dans le classement général pour se retrouver de la 20e à 17e place. Désormais, le Sénégal est juste derrière l'Allemagne et devant le Japon. Sur le continent, le Sénégal reste 2e derrière le Maroc, qui garde également sa place de leader.





En Afrique, le chamboulement a été opéré par le Nigeria. Les Super Eagles sont désormais 3e, passant devant l'Egypte, l'Algérie et la Tunisie. La Côte d'Ivoire, 8e en Afrique avant la CAN, est désormais 5e après son sacre. Sur le classement général, des pays africains ont fait des bonds considérables comme le Nigeria, qui a gagné 24 places, la Côte d'Ivoire 10, la Guinée Equatoriale 9, le Cap-Vert 8 et l'Angola, qui a gagné 24 places !









Classement FIFA en Afrique





1. Maroc

2. Sénégal

3. Nigeria

4. Egypte

5. Côte d'Ivoire

6. Tunisie

7. Algérie

8. Mali

9. Cameroun

10. Afrique du Sud

11. Burkina Faso

12. RD Congo

13. Cap-Vert

14. Ghana

15. Guinée