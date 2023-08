Nouveau rebondissement dans l'affaire Rubiales : sa mère aurait entamé une grève de la faim

Alors que son fils est de plus en plus isolé depuis son baiser forcé à Jenni Hermoso lors de la finale de la Coupe du monde, la mère de Luis Rubiales a entamé une grève de la faim pour dénoncer la chasse inhumaine et sanglante" menée à l'encontre du président de la Fédération espagnole.



Selon les informations de Marca, Angeles Béjar, la mère de Luis Rubiales, s'est rendue ce lundi matin à l'église Divina Pastora à Motril, dans le sud de l'Espagne, et a entamé une grève de la faim jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée pour cesser "la chasse inhumaine et sanglante" menée à l'encontre de son fils "qui ne mérite pas" ce qui lui arrive.



Cette dernière, accompagnée de sa soeur, affirme qu'elle restera enfermée "indéfiniment, jour et nuit" jusqu'à ce que justice soit rendue à Luis Rubiales. Angeles Béjar est convaincue que son fils "est incapable de nuire à qui que ce soit". Elle ne comprend pas pourquoi tout le monde "est cruel envers lui". Elle demande également à Jenni Hermoso de "dire la vérité" et de "maintenir la version qu'elle avait au début des événements".