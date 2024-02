NOVAK DJOKOVIC DANS LE STAFF DE L'AC MILAN, UN PROJET FOU RÉVÉLÉ

Ces derniers mois, du côté de l'AC Milan, on a eu une idée surprenante en tête, à savoir intégrer Novak Djokovic dans le staff !







Il y a trois mois, le propriétaire du Milan AC, Gerry Cardinale, aurait envisagé d'engager la star du tennis Novak Djokovic en tant qu'entraîneur mental pour l'équipe, selon le quotidien La Repubblica. Le journal affirme que Djokovic aurait pu rejoindre Milan en tant qu'entraîneur mental, en raison des difficultés rencontrées par les joueurs à ce moment-là. Cardinale aurait envisagé de mettre Djokovic sous contrat en tant que collaborateur pour travailler en étroite collaboration avec les joueurs du Milan.





Le projet n'a finalement pas été mené à bien