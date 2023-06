Officiel: Kalidou Koulibaly quitte Chelsea pour l'Arabie saoudite

Le défenseur international sénégalais Kalidou Koulibaly va quitter Chelsea pour évoluer avec l'équipe saoudienne d'Al-Hilal, a annoncé dimanche le club anglais, sans préciser le montant du transfert.





Le joueur de 32 ans avait rejoint la capitale londonienne l'été dernier en provenance de Naples mais il avait globalement déçu lors d'une saison très compliquée pour les Blues qui ont fini 12e de Premier League et connu trois entraîneurs différents.





Il a tout de même disputé 32 matches sous le maillot bleu et aussi mené le Sénégal (70 sélections), en tant que capitaine, jusqu'aux huitièmes de finale du dernier Mondial au Qatar, inscrivant notamment un but décisif lors du dernier match de poule contre l'Equateur.





Les détails de son contrat avec le club de Saudi Pro League où évoluera aussi le milieu portugais Ruben Neves, autre transfuge de la Premier League, n'ont pas filtré.





Mais la presse évoque une indemnité de transfert autour de 23 millions d'euros, pour un joueur acheté 38 M EUR il y a un an.





Un autre joueur de Chelsea a déjà rejoint le championnat local. N'Golo Kanté s'est engagé libre de tout contrat avec le club al-Ittihad, où évoluera aussi Karim Benzema.





Et ce ne sont peut-être pas les seuls Blues à rejoindre la lucrative ligue saoudienne puisque le Marocain Hakim Ziyech, le gardien Edouard Mendy et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang sont ciblés par des clubs du royaume.





Chelsea, qui a un grand besoin de dégraisser son effectif et de faire rentrer de l'argent frais après avoir dépensé 600 millions d'euros en transferts l'an dernier, pourrait aussi perdre le milieu croate Mateo Kovacic, en partance pour Manchester City et 35 M EUR environ, ainsi que Kai Havertz, courtisé par Arsenal qui serait prêt à payer 65 M EUR pour l'attaquant allemand.





La situation du milieu de terrain international anglais Mason Mount, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat, est plus délicate.





Manchester United a fait trois offres, dont la dernière proche de 64 M EUR. Chelsea espère encore un peu plus, mais les Red Devils ont fait savoir qu'ils étaient prêts à explorer des alternatives si les Blues s'entêtent, selon la presse britannique.