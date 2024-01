Officiel : Mame Baba Thiam quitte Kayserispor pour Pendikspor

Deuxième meilleur buteur du championnat turc avec 12 réalisations (à égalité avec Icardi), Mame Baba Thiam quitte Kayserispor pour rejoindre Pendikspor. L'attaquant sénégalais passe de la course à l'Europe à la lutte pour le maintien.





Meilleur buteur de Kayserispor en Turquie, Mame Baba Thiam s'en va pourtant pour rejoindre la lanterne rouge, Pendikspor. Un transfert qui s'explique par le fait que l'attaquant international sénégalais sera en fin de contrat au terme de cette saison et n'a pas trouvé d'accord avec Kayserispor pour une prolongation. d'autant plus que le club sang et or avait besoin d'argent.