OL - Juninho : "Pas le moindre contact avec le Barça pour Depay"





Memphis Depay au Barça ? Juninho nie tout contact avec les Blaugrana dans ce dossier.













Quel imbroglio ! Quand la presse étrangère comme française annoncent un accord pour le départ de Memphis Depay, Juninho casse les rumeurs. Le directeur sportif réitère qu'aucune offre n'est arrivée pour l'international néerlandais. Pire, le dirigeant annonce que le FC Barcelone n'a pas encore engagé la moindre tentative de négociation avec lui pour les services de son capitaine.













Au micro de l'Equipe, "Juni" ouvre même la porte à une possible prolongation. "On a rien reçu de la part du Barça. Même pas un appel pour demander le prix de Memphis. Ce que j'ai compris, c'est que s'il reste, il sera content de nous aider à faire une bonne saison. Les joueurs pour qui on a reçu des propositions sont déjà partis", scande la gloire lyonnaise. Des propos relayés aussi par ceux de Jean-Michel Aulas qui évoquent une conversation avec Josep Bartomeu. Le FCB "est dans l'incapacité de faire une offre" explique le président rhodanien. Clap de fin.