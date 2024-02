Olympique de Marseille : Pape Guèye est proche de…

Pour avoir refusé de prolonger au-delà de juin prochain son contrat avec l’Olympique de Marseille (OM), Pape Guèye est envoyé dans la réserve du club phocéen. Mais selon Stades, le milieu des Lions devrait vite rebondir. Loin de l’OM et de la Ligue 1.



«L’international sénégalais serait dans le viseur de Fenerbahçe et de Galatasaray, deux clubs de Süper Lig (D1 turque). Le mercato hivernal ferme ses portes en Turquie le 9 février alors qu’il est clôturé en France et dans d’autres pays d’Europe», renseigne le quotidien sportif.



Le journal spécialisé, citant «certaines sources», rapporte que «le champion d’Afrique 2021 serait plus proche de signer à Fenerbahçe».



Stades rappelle que Pape Guèye, un des meilleurs Lions de la CAN 2023, a rejeté la proposition de prolongation de l’OM, jugeant dérisoire le nouveau salaire proposé.