OM: LONGORIA ANNONCE LE DÉPART DE DIMITRI PAYET





Présent en conférence de presse ce vendredi, Pablo Longoria a annoncé, aux côtés de Dimitri Payet, que celui-ci allait quitter l'Olympique de Marseille dès cet été.





En conférence de presse ce vendredi, le président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria, a informé que Dimitri Payet allait quitter le club avant le début de la prochaine saison. Une décision sportive a avancé le dirigeant, alors que le joueur, présent à ses côtés, était très ému.





"Tu es une part très importante de ce club"





"Ce n'est pas un moment facile, a démarré Pablo Longoria, qui avait convoqué une conférence de presse ce vendredi à 14h sans donner davantage de détail. On a convoqué cette conférence de presse pour annoncer qu'on a décidé de ne pas continuer l'aventure avec Dimitri Payet. Ca a été beaucoup de semaines de discussions. On décidé de séparer nos chemins."





"(Il s'adresse à Payet) Dimitri, tu es une part très importante de ce club, tu as inspiré de nombreux supporters. On a partagé de bons moments, mais même dans les moments de difficulté, tu as aidé le club. Si je dois te définir en deux mots, je dirais génie et talent. C'est une décision difficile à prendre comme club, mais on la prend en se disant que c'est ce qu'il y a de mieux pour le club."





"L'OM c'est ta maison"





"Ce n'est pas un aurevoir, c'est un 'à bientôt'. Les portes du club sont grandes ouvertes. Je tiens à te souhaiter le meilleur pour cette étape dans ta carrière. L'OM, c'est chez toi, c'est ta maison", a conclu le président de l'OM.