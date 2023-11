OM - OL : grosse annonce sur le recours déposé par les Lyonnais

On en sait désormais plus sur la date de l'étude de l'appel de l'Olympique lyonnais suite aux incidents lors de l'Olympico.



La semaine dernière, nous apprenions que l'Olympique de Marseille n'était pas sanctionné par la commission de discipline de la LFP suite aux incidents survenus lors de l'Olympico mais surtout que la rencontre se jouerait dans les mêmes conditions le 6 décembre prochain. Une décision qui avait rendu fou de rage l'Olympique lyonnais, qui a décidé de faire appel. L'Equipe nous en dit un peu plus aujourd'hui sur ce dossier avec une date de fixée.