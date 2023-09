OM: Quand Brandao propose ses services pour succéder à Marcelino

Séquence insolite à l'Olympique de Marseille. Après le coup de tonnerre et l'intention de démissionner de l'entraîneur Marcelino et les rumeurs sur le départ possible de Pablo Longoria, c'est Brandao, ancien joueur de l'OM entre 2009 et 2012, qui a proposé ses services pour succéder à l'entraîneur espagnol. Sur Twitter, Brandao s'estime prêt: "Je connais très bien la Ligue 1 et j'ai déjà remporté 7 titres". En 2010, l'ancien attaquant brésilien a notamment été champion de France avec l'OM.





A part une expérience en tant qu'entraîneur assistant à Londrina-PR, club de la deuxième division brésilienne, Brandao n'a pas eu d'autre expérience en tant que coach. Cette offre de service a peu de chances d'aboutir mais ne manquera pas de provoquer des réactions sur les réseaux sociaux.





En attendant la possible annonce officielle de départ de Marcelino, c'est Jean-Pierre Papin qui est pressenti, selon L'Equipe, pour être sur le banc de l'OM contre l'Ajax jeudi, en Ligue Europa à la Johan Cruyff Arena. Depuis son passage à Chartres en National 2 entre 2020 et 2022, Papin n'a plus entraîné, et occupe un poste de conseiller de Pablo Longoria.