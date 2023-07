Organisation CAN 2027 : l’itinéraire des inspecteurs de la CAF au Sénégal

Le Sénégal, candidat à l’organisation de la CAN 2027, accueille depuis jeudi dernier une visite d’inspection de la CAF. Celle-ci doit prendre fin ce mardi avec un déjeuner avec les membres du comité en charge de la candidature du pays.



Si l’itinéraire détaillé par Source A dans son édition de vendredi dernier est respecté, la délégation de la CAF aura visité tour à tour, et dans l’ordre, Dakar (vendredi), Thiès (samedi), Ziguinchor (dimanche) et Saint-Louis (lundi). Au programme, d’après le journal, inspection de stades, de centres d’accueil de sportifs ou de footballeurs, d’hôtels, d’hôpitaux et d’aéroports.



Kaolack, initialement retenu parmi les hôtes si le Sénégal était retenu, aurait pu être au programme. Mais la capitale du Saloum a été sortie de la liste des villes choisies après que la CAF a demandé au pays de désigner six stades au lieu de sept.



Source A informe que la délégation de la CAF est composée d’un membre de l’instance continentale et de deux experts du cabinet Price Waterhouse-Coopers (PWC).



Le Sénégal est en compétition avec l'Algérie, le Botswana, l'Égypte et le trio Kenya-Ouganda-Tanzanie,