Où joue Hugo Lloris actuellement ?

L'ancien capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, a disparu des radars depuis le début de saison.



Il était et reste un emblème de l’histoire du football français. Le capitaine des Bleus qui ont été décrocher la deuxième étoile en Russie il y a 4 ans, avant d’échouer sur la dernière marche au Qatar il y a dix mois. Pendant plus d’une décennie, Hugo Lloris a émergé comme l’un des dix meilleurs gardiens de la planète. Par son statut chez les Bleus, donc, mais aussi à Tottenham, où le portier tricolore a fait partie des meubles avec le brassard autour du bras. Pourtant, depuis le début de saison, Lloris est complètement absent du paysage.



Dans quel club évolue Hugo Lloris durant cette saison 2023-24 ?



Aussi surprenant que cela puisse paraître, Hugo Lloris est toujours un joueur de Tottenham pour cette saison 2023-24. L’ancien Lyonnais a fait l’objet de nombreuses rumeurs durant le dernier mercato d’été. L’Equipe, qui se penche sur sa situation, rappelle ainsi que Lloris était courtisé avec insistance par la Lazio Rome et Newcastle, qui s’étaient positionnés pour permettre au Français de rebondir. Mais ce dernier a décliné ces offres.



Il a aussi été question d’une potentielle arrivée à Nice, sans succès, bien que le Gym reste le club de coeur du gardien, qui y avait fait ses débuts en professionnels. Toujours selon le quotidien, l’ex-capitaine des Bleus se contente donc de prendre part aux entraînements dans un rôle de doublure derrière Guglielmo Vicario, qui ne sied pas à ses aspirations personnelles. Il ne participerait même pas aux séances de mise en place. Un destin étonnant pour un gardien encore performant, qui aurait pu rendre des services à certaines écuries en difficulté sur ce poste, à l’instar de Manchester United…