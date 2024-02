Ouverture à Barcelone du procès pour viol du footballeur Dani Alves





Le procès du footballeur brésilien Dani Alves pour le viol d'une jeune femme dans une discothèque en décembre 2022, s'est ouvert lundi au tribunal de Barcelone.





L'ancienne star du Barça et du PSG, qui est en détention provisoire depuis plus d'un an, doit être jugée pendant trois jours. Le parquet, qui requiert avant le procès en Espagne, a réclamé neuf ans de prison à son encontre, le versement de 150.000 euros à la jeune femme, ainsi que 10 ans de liberté surveillée à l'issue de son incarcération.