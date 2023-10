Paolo Maldini à l'OM, ça chauffe

Alors qu’on annonçait Mehdi Benatia, le poste de directeur de football pourrait revenir à la légende italienne Paolo Maldini.



L’OM se trouve sans directeur de football depuis le départ de Javier Ribalta en fin de semaine. Le club s’active cependant pour trouver un remplaçant à l’Espagnol. Et cela devrait se jouer entre deux hommes.



Maldini et l’OM, les retrouvailles ?



Mehdi Benatia serait le grand favori pour endosser cette responsabilité. Néanmoins, le Marocain est pénalisé par quelques contraintes. Sur le plan administratif, sa nomination poserait problème dans la mesure où il exerce également le métier d’agent. Or, dans le règlement français, il est interdit de cumuler ces deux fonctions.



La direction olympienne est donc dans l’obligation de réfléchir à une option alternative. Et celle-ci serait incarnée par Paolo Maldini. D’après plusieurs sources concordantes, Pablo Longoria apprécie beaucoup l’icône italienne et son énorme expérience dans le football. Et c’est pourquoi il serait prêt à parier sur lui.



Maldini a déjà occupé le poste de directeur de football. C’est dans son club de cœur de l’AC Milan. Il y a fait du très bon travail, jouant notamment un rôle clé dans la conquête du Scudetto en 2022. Il a été ensuite remercié sans ménagement par sa hiérarchie pour des raisons méconnues.



En tant que joueur, Maldini a eu à croiser le chemin de l’OM à de maintes reprises. La plus mémorable c’est bien sûr en finale de la Ligue des Champions 1993 et qui s’était soldée par un succès olympien avec un but décisif de Basile Boli.