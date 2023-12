Pape Guèye à la CAN 2024 ? La réponse de Aliou Cissé

Après quatre mois de suspension, Pape Guèye a repris la compétition avec l’Olympique de Marseille (OM). Le milieu de terrain sénégalais est entré en jeu lors des deux dernières sorties de son équipe en Ligue 1, les victoires contre Lyon (3-0, 10e journée retard) et Lorient (4-2, 15e journée).



À moins d’un mois du début de la CAN 2024 (Côte d’Ivoire, du 13 au janvier au 11 février), le joueur de 24 ans aura-t-il le temps de revenir à son meilleur niveau pour obtenir une place dans le groupe des Lions pour le rendez-vous ivoirien ?



Les délais sont courts, mais l’espoir demeure pour le champion d’Afrique. «On est conscient qu’on ne revient pas à son meilleur niveau au bout d’une semaine. Le plus important aujourd’hui, c’est de le voir sur le terrain», lance le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, dans un entretien avec La Provence, repris par Stades.



Le patron de la Tanière d'ajouter : «Le Sénégal est une nation ambitieuse et nous souhaitons donc compter sur nos meilleurs éléments, et Pape en fait partie. À nous de travailler avec lui, de travailler petit à petit, tout en gardant en tête qu’il n’est pas encore à 100%.»