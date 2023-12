Pape Guèye, après quatre mois de suspension : ‘’J’avais du feu dans les jambes’’

Pape Guèye a rejoué, après quatre mois de suspension. Le championnat d’Afrique en titre avec le Sénégal a pris part, hier, à la victoire de son club, l'Olympique de Marseille, face à Lyon, 3-0. Un match en retard qui comptait pour la 10e journée. Le milieu terrain des Lions a joué une dizaine de minutes dans cette rencontre. Un retour qui lui fait du bien, à quelques semaines de la Can-2023.







‘’C’est une très bonne soirée pour moi. C'était un moment compliqué (sa suspension, NDLR), parce que je ne pouvais pas aider mes coéquipiers. On savait que le club était en difficulté. Je voyais les week-ends passer sans pouvoir contribuer. Comme vous l'avez dit, j'avais du feu dans les jambes. Mais franchement, je me suis bien préparé. Aujourd'hui, je suis très content. De plus, j'ai dépassé la barre des 100 matchs à l'OM’’, a fait savoir Pape Guèye en zone mixte.