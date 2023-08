Pape Malick Ndour aux Lionnes du basket : "On aurait bien voulu vous voir avec la coupe, mais ce n'est que partie remise"

Venu accueillir les lionnes du basket sénégalais, le ministre de la Jeunesse, Pape Malick Ndour a encouragé Aya Traoré et ses coéquipières.





"Nous sommes venus aujourd'hui perpétuer une tradition qui consiste à vous accueillir au nom du chef de l'État, mais aussi au nom de son Premier ministre. Mes remerciements à l'endroit du staff, de l'entraîneur, mais aussi des jeunes qui ont mouillé le maillot. C'est vrai on aurait bien voulu vous voir avec la coupe, mais ce n'est que partie remise. C'est une fierté de vous accueillir ici. Je remercie vos partenaires l'AIBD et la SICAP et les autres entreprises qui sont engagées à vous accompagner de la plus belle manière", a assuré le ministre de la Jeunesse.





Après de tels encouragements, les Lionnes du basketball se projettent déjà vers leur participation aux qualifications des prochains Jeux olympiques. Elles ont ainsi tourné la page de leur défaite face au Nigeria.









"Il faut tourner la page, nous avions souhaité amener la coupe", a assuré Aya Traoré.









Les joueuses ont été reçues hier à l'aéroport international Blaise Diagne par le ministre de la Jeunesse et la direction de l'AIBD.





Selon le président de la fédération sénégalaise de basketball, l'État du Sénégal a mis tous les moyens pour permettre une bonne participation des Lionnes.









"Nous avons été la seule équipe dans cette CAN à bénéficier d'un hébergement de haute classe. Les chambres étaient individuelles et pour assurer une gastronomie de qualité, une nourriture additionnelle était commandée de l'extérieur de l'hôtel pour que les athlètes ne se plaignent de rien" a soutenu le président de la FSBB, Babacar Ndiaye.





Dans cette 26e coupe d’Afrique des Nations devenue Afrobasket, le Sénégal, comme en 2017 et en 2019, s’est incliné en finale face au Nigeria.