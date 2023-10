Pape Matar Sarr : « J’ai été élevé dans une famille de footballeurs (…) Ils m’ont inculqué une mentalité de travailleur »

Devenu titulaire incontesté de Tottenham Hotspur cette saison, Pape Matar Sarr revient sur son enfance et ses premiers pas dans le monde du football. Le milieu de terrain, champion d’Afrique avec des Lions, a évoqué le rôle clé que son père a joué dans le développement de sa carrière.





Issu d’une famille de footballeurs, Pape Matar Sarr était presque destiné à suivre les traces de son père, Sidath Sarr, ancien footballeur devenu entraîneur. « Mon premier contact avec le football a eu lieu à Thiès, où j’ai grandi au Sénégal. J’ai été élevé dans une famille de footballeurs, qui m’ont inculqué une mentalité de travailleur quand il s’agissait de football. Ils m’ont toujours préparé au succès“, a expliqué le joueur formé à Génération Foot dans un entretien avec la Pemier League. « Mon père était entraîneur de football. J’avais peur des commentaires qu’il ferait à mon sujet. C’était un plus pour moi, car il donnait souvent des conseils après les matchs“, ajoute-t-il.

Le jeune joueur âgé de 21 ans a pu compter sur la confiance d’Ange Postecoglou, qui, depuis son arrivée, l’intègre dans son onze de départ, une véritable source de motivation pour le natif de Thies. “Ici, nous sommes une famille. Je suis quelqu’un qui aime s’amuser et vivre dans le présent, je suis ici pour profiter au maximum de mon temps avec mes coéquipiers”, a déclaré le milieu de terrain.



Greatness comes from everywhere. This is Pape Matar Sarr's story, from Senegal to Spurs.#NoRoomForRacism pic.twitter.com/8WXwzEjcux