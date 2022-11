Participation au match contre le Sénégal : le verdict est tombé pour Enner Valencia

le verdict est tombé pour Enner Valencia

Sorti sur blessure lors de leur rencontre contre les Pays-Bas, la participation de l’attaquant vedette de l’Equateur, Enner Valencia, au choc décisif contre le Sénégal ce mardi suscitait beaucoup de commentaires.





Le sélectionneur de la Tri, Gustavo Alvaro a donné de ses nouvelles en conférence de presse.