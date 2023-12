Participation du Sénégal à la CAN 2024 : un budget de 9 milliards F CFA dégagé

La Coupe d'Afrique des Nation (CAN) Côte d'Ivoire 2024 démarre le 13 janvier prochain. Sacrés en 2022, les Lions du Sénégal défendront leur titre. Repris par L’Observateur, le ministre des Sports, Lat Diop, s’exprimant en marge d’une rencontre avec les acteurs de la lutte, garantit que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour un nouveau sacre du Sénégal.



Il dit : « Nous sommes en train de travailler sur la CAN. Notre objectif est de mettre l’équipe dans des conditions optimales de performance pour remporter une seconde étoile à Abidjan. »



Le ministre de poursuivre : « Le président de la République a fait prendre toutes les dispositions nécessaires dans ce sens. Le 9 janvier est fixé comme date de départ des Lions pour Yamoussoukro. Toutes les dispositions ont été prises pour que l’équipe soit dans de bonnes conditions de performance. Le budget a été dégagé, et il a été approuvé par le Président Macky Sall. »



Le montant du budget se chiffre à 9 milliards de francs Cfa, soit 4 milliards supplémentaires par rapport à l’enveloppe dégagée pour la précédente CAN, estime le journal du Groupe futurs médias (Gfm). Celui-ci rappelle que pour la conquête du premier trophée continental, l’État avait alloué à Sadio Mané et sa bande une enveloppe de 5 milliards.



Pour rappel, le Sénégal est logé dans le groupe C en compagnie de la Guinée (Conakry), de la Gambie et du Cameroun. Mais, avant de rallier Yamoussoukro, les champions d’Afrique en titre joueront en amical contre la sélection du Niger, le 8 janvier 2024.