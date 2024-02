Pas de JO pour le Sénégal : les explications du jeune coach espagnol des Lionnes du basket

L’entraîneur espagnol de l’équipe nationale féminine de basket-ball, Alberto Antunia Léal, fait le bilan de la participation du Sénégal au tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques (JO) 2024. A l’en croire, les Lionnes n’ont pas été ridicules.



« Mes impressions après le tournoi sont, on va dire positives. On a fait de bonnes choses », relève l’ancien coach de l’Ouganda dans les colonnes de L’Observateur.



Il ajoute : « Le niveau de l’équipe a été très relevé contre le Nigéria. Nous avons dominé le match pendant 3 quarts temps. La qualification était à notre portée jusque dans les 2 dernières minutes. Si on a réussi ça, c’est grâce à des joueuses réceptives. »



Il note toutefois que « des erreurs peut être dues à l’aspect physique » les ont empêchées de décrocher la victoire.



A sa décharge, fait-il remarquer, « nous avons eu un total de 5 sessions avec le groupe car le tournoi est organisé au milieu des compétitions européennes. Les joueuses ne pouvaient donc pas être libérées. Du coup, je n’ai pas eu le temps de bien connaître mon équipe. »



Fixant le cap pour les prochaines compétitions, l’entraîneur de 33 ans entend mettre le curseur sur le processus de reconstruction de l’équipe. « L’objectif, c’est de mettre en place un nouveau style tactique mais également faire dans la détection des jeunes joueuses qui peuvent incarner le futur de l’équipe nationale du Sénégal comme Didi Kane. Ma philosophie est qu’il nous faut une combinaison : Jeunesse-talent-physique », fixe-t-il.



Si les D’Tigress, quadruples championnes d’Afrique (2017, 2019, 2021 et 2023), dominent actuellement la disciple, les Lionnes du Sénégal, sacrées onze fois, restent l’équipe la plus titrée de l’histoire du basket-ball africain. « Mon temps et mes efforts seront de reconstruire la meilleure équipe possible et la plus préparée techniquement et tactiquement. Le Sénégal peut reprendre sa place avec suffisamment de temps et de travail », ambitionne le coach espagnol.