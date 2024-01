Pascal Feindouno : "La Guinée copie un peu sur l'équipe du Sénégal"

Avec une belle génération dirigée par Naby Keita ou encore Serhou Guirassy, la Guinée souhaite prendre son envol lors de cette CAN en Côte d'Ivoire. Hier, pour leur premier match, les hommes de Kaba Diawara ont fait match nul 1-1 face au Cameroun, en étant en infériorité numérique depuis les arrêts de jeu de la première période.







Pour progresser, la Guinée tente de s'inspirer du Sénégal. C'est du moins ce qu'a révélé Pascal Feindouno, ancien international guinéen aujourd'hui membre du staff technique de Kaba Diawara.





« On pouvait écraser le Cameroun si on avait tous nos joueurs. La Guinée d’aujourd’hui, c’est pas la Guinée d’hier. Nous, aussi, on va copier les autres. La Guinée copie un peu sur le Sénégal. Je respecte le Sénégal, le Mali, la Côte d’Ivoire, ils sont en progression. Nous aussi, on veut faire la même chose », a déclaré Feindouno après la rencontre.